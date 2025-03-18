Muğla'nın Yatağan ilçesinde Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından bir konutta yapılan aramada çok sayıda kaçak alkol ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Yatağan İlçesi Yeni Mahallede ikamet eden M.K. isimli şahsın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada, 35 adet bandrolsuz rakı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 825 adet av tüfeği fişeği ve 95 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yatağan'da Kaçak Alkol ve Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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