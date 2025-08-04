Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde - Son Dakika
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Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde

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Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde
04.08.2025 10:45
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Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde
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Daha önce cesur sahneleriyle sık sık gündeme gelen ve dizide Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya'nın (Sinem Ünsal) ilişkisine engel olarak görülen ''Mine'' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Mine Kılıç'ın, ''Uzak Şehir'' dizisinden ayrılacağı kulislerde konuşuluyor. Kılıç'ın yeni projeler için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehirde "Mine" karakterine hayat veren oyuncu Mine Kılıç, rolü nedeniyle sosyal medyada kendisine ve ailesine yöneltilen hakaret içerikli mesajlara karşı geçtiğimiz aylarda sessizliğini bozmuştu. Özellikle kadın izleyicilerden gelen sert tepkilerden rahatsız olduğunu dile getiren Kılıç, son açıklamasında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Oyuncu, "Ne annem kaldı ne babam... Artık sessiz kalamam, yasal işlem başlatacağım" sözleriyle tepkisini açıkça ortaya koydu. Gelen mesajların etkisiyle, canlandırdığı karaktere karşı mesafe koyduğu iddia edilen Kılıç'ın, şu sıralar yeni projelere yöneldiği kulislerde konuşuluyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR, AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Ayna Yapım imzalı ve Mardin'de çekimleri devam eden dizinin yeni bölümlerine dair detaylar henüz açıklanmazken, kulislerde dolaşan son gelişme izleyicileri şaşırttı.

Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde

İlk sezonda Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya'nın (Sinem Ünsal) ilişkisine engel olarak görülen "Mine" karakterini canlandıran Mine Kılıç'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde

YENİ PROJELER SİNYAL Mİ?

Kılıç'ın farklı projeler için görüşmeler yaptığı bilgisi, diziden ayrılacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi. Mine karakteri, geçtiğimiz sezon boyunca "metres" eleştirilerinin odağında yer almış, bu durum sosyal medyada oyuncuya yönelik yoğun tepkilere neden olmuştu.

Henüz yapım ekibi ya da oyuncudan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, yaşanan gelişmeler Uzak Şehirin ikinci sezonunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.

Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde

Sinem Ünsal, Uzak Şehir, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde - Son Dakika
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