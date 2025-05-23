Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu - Son Dakika
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Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu

Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
23.05.2025 16:28
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Bursa'da Tunuslu M.R.J., hasta annesine bakmak için yanında çalıştığı L.K.'den hamile kaldığını öne sürerek babalık davası açtı. 7,5 aylık hamile olan M.R.J., L.K.'nin kendisine birlikte yaşama sözü verip sonra sözünden döndüğünü belirtti. L.K. ise babalık iddiasını reddederek çocuğun kendisinden olmadığını savundu.

Bursa'da Türk eşinden boşanan Tunuslu M.R.J. (43), hasta ve yaşlı annesine bakmak için anlaştığı L.K.'den (55) hamile kaldığını öne sürerek babalık davası açtı. 7,5 aylık hamile olan M.R.J., L.K.'nin eşinden boşanıp kendisiyle yaşayacağını söylediğini ancak sözünde durmadığını belirtirken; L.K. ise "Karnındaki bebeğin babası ben değilim" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre, L.K. isimli kişi, hasta ve yaşlı olan annesine bakması için Tunuslu M.R.J. ile anlaştı. Bir süre sonra L.K.'den hamile kaldığını belirten M.R.J., karnındaki çocuğu kabul etmeyen L.K.'nin Düzce'ye yerleşmesi sonucu Gemlik Adliyesi'ne gidip, babalık davası açtı.

Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu

"BİRLİKTELİĞİMİZDEN HAMİLE KALDIM"

7,5 aylık hamile olduğunu söyleyen M.R.J., "Cezaevine giren Türk eşimden boşandıktan sonra 3 çocuğuma bakmak zorunda kaldım. Ortak arkadaşımız aracılığıyla hasta ve yaşlı annesine bakmam için L.K. ile tanıştım. Bana, 2'nci eşinden boşanıp benimle birlikte yaşayacağını söyledi. İnandım. Birlikteliğimizden hamile kaldım. Çocuğumuzun olacağını söyleyince inanmadı. Birlikte hastaneye gidince gerçeği öğrendi. Sonra bebeğin babası olmayı kabul etmedi. Ardından ailesiyle Düzce'ye yerleşti. Görüşmek için yaşadığı şehre gittim. Yanıma karısıyla gelip, 'Benimle değil eşimle anlaş' deyince bayıldım. Ben de geçtiğimiz mart ayında Gemlik'e gelip babalık davası açtım" dedi.

Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu

"HANİ KORUNUYORDUN, ÇOCUĞUN OLMAYACAKTI"

Düzce'ye yerleşen L.K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Annem yaşlı ve hasta bir kadın. Hastanede yatarken ona bakması için bir arkadaşımın tavsiyesiyle Tunuslu M.R.J. yanıma geldi. Boşandığı eşinin cezaevinde olduğunu, 3 çocuğuna bakmak zorunda kaldığını söyledi. Sonra bana yanaştı. Korunduğu için çocuğunun olmayacağını söyledi. 15 gün sonra yanıma gelip hamile kaldığını söyleyince inanamadım. 'Hani korunuyordun, çocuğun olmayacaktı?' dediğimde cevap vermedi. Kendisine çeşitli tarihlerde para verip yardım ettim. Cezaevinden çıkan boşandığı eşi de telefonla beni arayıp tehditler etti. Onlara yardım amacıyla 150 bin lira ödedim. Yaptığım araştırmada, kadının kendisini benimle tanıştıran arkadaşım dahil birçok kişiyle ilişkisi olduğunu öğrendim. İddiayı kabul etmiyorum. Hakkımda babalık davası açmış. Polise giderek bu şekilde ifade verdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ghost Riley:
    bakiniz akp secmeni. ahlak diye kafasini kapar sortlu kizlara laf atar sonra gider boyle b'lar yer 21 21 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Nüfus artışında düşüş var Devam edin ?? 19 0 Yanıtla
  • Kemal:
    yazık olsun sizlere 16 2 Yanıtla
  • stanciu george:
    adamda kı cesarete bak benımle degıl esımle anlas o zaman adam masum aksı halde dusunsene karısını nıye getırsın bence kadın ıftıra atıyor 3 2 Yanıtla
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