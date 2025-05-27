Yavru Karga ve Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yavru karga ve kediyi itfaiye kurtardı

DÜZCE - Düzce'de bulundukları yerlerde mahsur kalan yavru karga ve yavru kedi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, doğal afetler başta olmak üzere yangın, kaza ve daha birçok noktada profesyonel ve deneyimli personelleriyle insanların can ve mal güvenliklerini sağladığı gibi, yardıma ihtiyaç duyan hayvanların kurtarılması noktasında da tecrübesini konuşturuyor. Ekipler, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin baca boşluğundan kuş sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Kuş seslerinin geldiği noktada kurtarma çalışması başlatan ekipler, karga yavrusunun baca boşluğunda sıkıştığını tespit etti. Gerekli düzenlemeleri yapan itfaiye ekipleri, kısa bir çalışmanın ardından yavru kargayı bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri ayrıca, Bahçeşehir Bölgesi Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat girişindeki çukura sıkışmış halde bulunan yavru kedinin kurtarılmasını sağlayarak güvenli bölgeye alarak karnını doyurdu.