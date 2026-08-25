Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Erzincan'da apartman çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzincan'da apartman çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yavuz Selim Mahallesi 199. Sokak'taki bir apartmanın çatısında kedi bulunduğu ve aşağıya inemediği ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede adrese ulaştı.
Ekipler, çatıya çıkarak mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı.
Kaynak: İHA
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