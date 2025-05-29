Yavru Kedi, Telefondan Açılan Miyavlama Sesiyle Kurtarıldı

Aracın motoruna giren yavru kedi, telefondan miyavlama sesi açılarak çıkartıldı

Ahmet Öztürk: "Telefondan kedi sesi dinleterek kediyi kurtardık, güzel bir yöntemdi"

HATAY - Hatay'da park halindeki bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, telefondan açılan miyavlama sesiyle çıkartıldı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde park halindeki bir aracın kaputuna yavru kedi girdi. Yolculuk yapmak istediği esnada aracına yavru kedi girdiğini fark eden vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kediyi uzun uğraşlarla çıkaramayan ekipler çözümü miyavlama sesi açmakta buldu. Vatandaşın telefonundan miyavlama sesi açan itfaiye ekipleri, yavru kedinin saklandığı yerden çıkmasını sağladı. Yavru kedinin saklandığı yerden çıktığı esnada itfaiye ekipleri, müdahale ederek yavru kediyi kurtardı. Telefondan miyavlama sesi açarak yavru kedinin kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

"Telefondan kedi sesi dinleterek kediyi kurtardık, güzel bir yöntemdi"

Yavru kedinin telefondan miyavlama sesi açılarak kurtarıldığını ifade eden Ahmet Öztürk, "Biraz önce aracımı çalıştırırken bir baktım ki kedi sesi geliyordu. Aracın kaputunu açtım ve araya sıkışan bir kedi gördüm. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri geldi. Yarım saat süren operasyonla telefondan kedi sesi dinleterek kediyi kurtardık. Gerçekten çok güzel bir yöntemdi. Kurtardıktan sonra kediyi doğaya bıraktık" ifadelerini kullandı.