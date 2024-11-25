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Yaylada mahsur kalan çoban 24 saatte kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Akkışla ilçesinde etkisini gösteren kar yağışında küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkan çoban Sadettin Demirkol, yaylada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, Turkuaz ve Anda ekipleri, çalışma başlattı. 24 saatlik çalışmanın ardından yaylaya ulaşan ekipler, Demirkol'u sağ olarak buldu. Hastaneye kaldırılan Sadettin Demirkol, tedavi altına alındı. Ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen şahsı bulmak için yaptığı arama çalışmaları da kameraya yansıdı.

Öte yandan; Demirkol'ul çobanlık yaptığı bazı küçükbaş hayvanlar telef olurken, sağ kalanlar ise ahıra götürüldü.