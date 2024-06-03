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Yeğenini çöp eve kilitleyip ölüme terk etmişti, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

BURSA - Bursa'da yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli olarak alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Kamuran Pınar Acar, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A. ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapsine hükmedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda, dairesini Kamuran Pınar Acar'a 1 Temmuz 2020'de kiralayan Aydın S., Acar'ın kirayı ödememesi üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar Acar için icra dairesi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Acar, borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdığında, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar Acar'ı gözaltına aldı. Acar, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Temizlemeye gelen belediye ekipleri buldu

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verilmesinin ardından eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada 1 odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Teyze tutuklandı

Çocuğun bulunmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Suçlamayı reddetti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar Acar hakkında, 'İhmali Davranışla Öldürmeye Teşebbüs', 'Çocuğa Eziyet', 'Çocuk Kaçırma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının yerinde olduğu ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

Acar, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki gizlilik kararı bulunan yargılamasının 6'ncı duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme heyeti, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar Acar'ın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Tahliye kararının ardından, Antalya'da annesi Yasemin A. ile birlikte yaşayan Cem Muhammet A., tedbir adamcıyla devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz edildi. Bakanlık avukatları, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet'in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak Kamuran Pınar Acar'ın yeniden tutuklanmasını istedi. Mahkeme, verilen tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip itirazı reddederken, Kamuran Pınar Acar'ın adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına hükmetti.

Yeğenini çöp eve kilitleyip ölüme terk eden teyzeye 8 yıl hapis

Davanın karar duruşmasında, Antalya'da yaşayan anne Yasemin A. ile Cem Muhammet Bursa'ya geldi. Duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamuran Pınar Acar'ın, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine, 'eziyet' suçundan 7 yıl, 'cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kamuran Pınar Acar'ın kızı Esra Zeynep A.'nın ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi.