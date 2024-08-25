Yemen'den İsrail'e saldırı mesajı - Son Dakika
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Yemen'den İsrail'e saldırı mesajı

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın saldırısının desteklendiği belirtilirken, Yemen'in cevabının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

25.08.2024 17:04
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Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın saldırısının desteklendiği belirtilirken, "Yemen'in cevabının kaçınılmaz olduğunu önümüzdeki günler gösterecek" ifadeleriyle İsrail'e saldırı mesajı verildi.

Lübnan'daki Hizbullah'ın bu sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği saldırılara destek mesajı gelmeye devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Hizbullah'ı İsrail mevzilerine düzenledikleri saldırılardan dolayı kutladı. Yapılan açıklamada, "İsrail'e karşı tüm seçenekleri ve misilleme operasyonları destekliyoruz" denildi.

İsrail'e saldırı mesajı verilen açıklamada, "Yemen'in cevabının kaçınılmaz olduğunu ve önümüzdeki günlerin, gecelerin ve savaş alanının bunu göstereceğini bir kez daha teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yemen'den İsrail'e saldırı mesajı - Son Dakika

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