Yenice\'de Feci Kaza: 6 Ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada detaylar ortaya çıktı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Çınarcık köyü yakınlarında 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere hayatını kaybetti.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANININ AMCASI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Oktay Çelik'in AK Parti Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çok yönlü tahkikatı sürüyor.