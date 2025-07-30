Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı

Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
30.07.2025 20:06
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da yeniden başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı açıklamasında, ''Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

Bursa'da kontrol altına alınmasının ardından yeniden çıkan orman yangınına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşurken; birçok kentimizden alevler yükseldi. Bursa'da çıkan ve çok sayıda ilçeye yayılan orman yangınları ise ülkenin gündemine oturdu.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçelerinde çıkan orman yangını, Harmancık ve Orhaneli ilçelerine de yayılırken; yangınlar 5. gününde kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da çıkan ve 5'inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı. Meyran mevkisindeki maden ocaklarının çevresinden dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

YANGINA JET MÜDAHALE

Yangına anında müdahale edildi. Ekiplerin özverili çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk Ayetkin ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Son Dakika 3.Sayfa Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Son Mohikan:
    Hedefe Ulaşıldı Bundan Sonraki Yangın Fuzuli Derhal müdahale Yapalımki Millet yangınları bizim çıkardığımızı Anlamasın.. ey yavrum ey Hele Yutturun. 0 0 Yanıtla
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