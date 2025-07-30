Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı

Bursa'da kontrol altına alınmasının ardından yeniden çıkan orman yangınına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşurken; birçok kentimizden alevler yükseldi. Bursa'da çıkan ve çok sayıda ilçeye yayılan orman yangınları ise ülkenin gündemine oturdu.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçelerinde çıkan orman yangını, Harmancık ve Orhaneli ilçelerine de yayılırken; yangınlar 5. gününde kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da çıkan ve 5'inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı. Meyran mevkisindeki maden ocaklarının çevresinden dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

YANGINA JET MÜDAHALE

Yangına anında müdahale edildi. Ekiplerin özverili çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" ifadelerini kullandı.