Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL - Son Dakika
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Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

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İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava devam ederken, kimlik tespiti için sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi. Sarı'nın gelirini açıklarken kısık bir sesle konuşması ise dikkat çekti.

18.11.2024 13:01
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

47 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısına çıktı. Konferans salonunda görülen duruşmada 22'si tutuklu toplam 41 sanık hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, İstanbul 2 No'lu Baro, Muğla Barosu, Tekirdağ Barosu, Diyarbakır Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Mardin Barosu, Kırklareli Barosu başkanları da katıldı.

MAĞDUR OLDUKLARINI SÖYLEYİP DİLEKÇE VERDİLER

Kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi. Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi. Gelen yeni dilekçelerin savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

GELİRİNİ KISIK SESLE DİLE GETİRDİ

Tutuklu sanıklardan İlker Gönen ise kimlik tespiti sırasında, evli ve üç çocuklu olduğunu belirtti. Sarı aylık gelir durumunu ise kısık sesle dile getirdi.

Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ferhata Geçer:
    Çıkması için belirlenecek parayı hesaplamada önemli kriterlerden biridir aylık maaş... 10 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Canına kıydığı masumların ailelerden sömürülen para. 5 0 Yanıtla
  • Ali Usda :
    Anammmm habu da sakallı ya. 3 0 Yanıtla
  • Abdurrahman Taşer:
    Hangi 400 şakamısınız aq 400 binlira paramı 2 0 Yanıtla
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