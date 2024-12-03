Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Görüş Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Görüş Bildirdi

İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 47 sanığın yargılandığı davada savcı tutukluluk talep etti.

03.12.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını istedi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 12'inci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı SGK'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini 7 hemşire, 1 doktor ve Bağcılar Şafak Hastanesi yönetim kurulu üyesinin de tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Sanıkların suç tarihindeki para hareketlerinin bilirkişi tarafından incelenmesi, ölen her bebek için kusur durumunun tespiti açısından Adli Tıp Kurumu'na dosyanın gönderilerek rapor alınması, SGK'ya yazı yazılarak hastanelerin usulsüz işlemleri ile ilgili oluşan zararların tespit edilmesi de talep edildi.

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı, tutuksuz sanıklar: Ali Aksu, Ali Dirik, Mustafa Kazan, Şehmuz Çelik, Murat Mantuş, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Gürül, Renginar Molla, Sümeyye Özdemir ve Serenay Şenkalaycı'nın ise tutuklanması istendi.

Savcısının görüşüne karşı tutuksuz sanık Murat Mantuş, "Hakkımda soruşturma açıldığını öğrendiğimde yurt dışındaydım. Kendim isteyerek geldim. Kaçma şüphem yoktur. Tutuklama talebine itiraz ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Fehmi Alperen ise, "Benimle aynı suçla suçlanan kişiler tutuksuz yargılanıyor ancak ben 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel de, "Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım. Ben elimden geleni yaptım. Bebek bende ölmedi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Fırat Sarı'nın da aralarında olduğu diğer sanıklar ise önceki beyanlarına ekleyecek bir şeyleri olmadığını söyledi.

Duruşma avukatların cumhuriyet savcısının görüşüne karşı savunması ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Yenidoğan Çetesi, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Bebek, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Görüş Bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Görüş Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.