Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Görüş Bildirdi

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını istedi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 12'inci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı SGK'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini 7 hemşire, 1 doktor ve Bağcılar Şafak Hastanesi yönetim kurulu üyesinin de tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Sanıkların suç tarihindeki para hareketlerinin bilirkişi tarafından incelenmesi, ölen her bebek için kusur durumunun tespiti açısından Adli Tıp Kurumu'na dosyanın gönderilerek rapor alınması, SGK'ya yazı yazılarak hastanelerin usulsüz işlemleri ile ilgili oluşan zararların tespit edilmesi de talep edildi.

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı, tutuksuz sanıklar: Ali Aksu, Ali Dirik, Mustafa Kazan, Şehmuz Çelik, Murat Mantuş, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Gürül, Renginar Molla, Sümeyye Özdemir ve Serenay Şenkalaycı'nın ise tutuklanması istendi.

Savcısının görüşüne karşı tutuksuz sanık Murat Mantuş, "Hakkımda soruşturma açıldığını öğrendiğimde yurt dışındaydım. Kendim isteyerek geldim. Kaçma şüphem yoktur. Tutuklama talebine itiraz ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Fehmi Alperen ise, "Benimle aynı suçla suçlanan kişiler tutuksuz yargılanıyor ancak ben 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel de, "Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım. Ben elimden geleni yaptım. Bebek bende ölmedi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Fırat Sarı'nın da aralarında olduğu diğer sanıklar ise önceki beyanlarına ekleyecek bir şeyleri olmadığını söyledi.

Duruşma avukatların cumhuriyet savcısının görüşüne karşı savunması ile sürüyor. - İSTANBUL