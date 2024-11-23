Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin davasında Fırat Sarı savunma yapıyor.

23.11.2024 13:25
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine altıncı gününde devam ediliyor. Duruşmada örgüt lideri Fırat Sarı savunma yapıyor. Sarı savunmasında CİMER ihbarını yapan tutuklu sanık Deniz Korkmaz'ı hedef aldı. Sanık Sarı, "Bütün suçlar zaten CİMER şikayetinin içinde. Şikayeti yapan adam, 2023'te yapmış. O tarihten sonra da benim hastanemde çalışmış. Buradaki insanları en çok şok eden insan şikayeti yapan Deniz. Vatan millet bilmez o yazılanlar ona ait değil. Deniz'de vatan millet sevgisi yok. Bu işleri Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı yaptı ve benim hayatımı kararttı" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava beşinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Medisense şirketinin sahibi olan, doktor olarak anlaşma yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işleten, bebeklerin ihmalen ölmesine neden olan örgüt lideri Fırat Sarı savunma yapıyor.

"Savcı tehdit edilince dosyanın rengi değişti"

Örgüt lideri Fırat Sarı savunmasında "Bir bebeğin ilacını hastane niye kısıtlasın, hastane neden prestijini zedelesin? Savcı tehdit edilince dosyanın rengi değişti. Savcı tehdit edilince bize karşı tavrının değiştiğini düşünüyorum. İddianame kolluk fezlekesi ile aynı. Bütün suçlar zaten CİMER şikayetinin içinde. Şikayeti yapan adam, 2023'te yapmış. O tarihten sonra da benim hastanemde çalışmış. Buradaki insanları en çok şok eden insan şikayeti yapan Deniz. Vatan millet bilmez o yazılanlar ona ait değil. Onun bu tarz bir konuşması yok, üslubu o değil. Deniz'de vatan millet sevgisi yok. 'Gözlerimin önünde bir sürü çocuk öldü' diyor. O zaman neden bizimle çalışmaya devam etti. Savcı da 'hiç gel de sen anlat nasıl oldu bu ölümler?' diye sormadı. Deniz'in bunu siyasi bir eylem olarak yaptığını düşünüyorum. Gözaltına alındığımızda arabada 11 kişiydik. Deniz bize 'arkadaşlar canınız yanacak ama ben sisteme karşı yaptım' dedi. Buradaki 11 kişi de şahittir" ifadelerini kullandı.

"Bana tepki gösteren anne ve babaları anlıyorum haklılar"

Sanık Sarı savunmasının devamında "Deniz Korkmaz'ın bunu siyasi bir eylem olarak yaptığını düşünüyorum. Çünkü genç yaşlarımda örgüt tecrübem var oradan biliyorum. Benim çocuklarım, 'babam hastalarıyla ilgilenmekten bizimle ilgilenmiyor' diyorlardı. Şimdi düştüğüm hale bak. Basit bir insanım ben, bana tepki gösteren anne ve babaları anlıyorum haklılar" dedi.

"Bu işleri Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı yaptı ve benim hayatımı kararttı"

Sarı savunmasında "İlaç alınış 300 liraya, 500 liraya satılmış. Bu ilaçlar saklama şartları önemli olan ilaçlar. Bu ilaçları sanık Hasan'ın poşete koyup götürdüğünü gördüm. Bu işleri Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı yaptı ve benim hayatımı kararttı" şeklinde konuştu.

Duruşma Fırat Sarı'nın savunması ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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