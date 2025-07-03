Yenidoğan Çetesi'nde Tahliye İtirazı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında mahkemenin, 3 sanığın tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada dün ara karar açıklanmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 5'inci duruşmanın 3'üncü gününde heyet, Sanıklar, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve hemşire Nigar Kubilay, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetmişti. 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Eylül tarihine ertelemişti.

Mahkemenin ara kararına Başsavcılıktan itiraz

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme heyetinin 3 sanığın tahliyesine yönelik açıkladığı ara karara itiraz etti. - İSTANBUL