Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gelişme - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gelişme

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gelişme

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yenidoğan çetesi kapsamında 47 şüpheli hakkında iddianamenin hazırlandığını belirtti.

18.10.2024 22:22
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili, "Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" dedi.

Tekirdağ'da Türkiye'nin Huzuru toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmalarını yürütmüş tamamlamıştır. Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız açıklama yaptı. ve İçişleri Bakanlığımızla birlikte üç bakanlığımız, haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır. Biz hep birlikte yüce milletimiz adına oradan nasıl bir karar çıkacağını göreceğiz. Temennimiz odur ki, vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmamasıdır. Mayıs ayından itibaren bir annenin CİMER'e yaptığı ihbarla birlikte Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, savcılarımız ve İstanbul Mali Şube ekipleri sabırla titizlikle bu olayı aydınlatmış ve yargılama süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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