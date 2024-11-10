Yenikent'te Kaza: 2 Yaralı

3.Sayfa

Hadise ve Seda Bakan var! Kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi

Yemeği tadınca olanlar oldu! Sağlık ekipleri stüdyoda müdahale etti

Yenikent'te araç beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, Yenikent kavşağında aracın yoldan çıkarak beton bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde, Yenikent kavşağında aracın yoldan çıkarak beton bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı iki vatandaşa olay yerinde ilk müdahale yapılarak, hastaneye sevk edildi.