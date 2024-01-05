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Yerde yatan yaralı şahsa böyle ateş etti - Son Dakika
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Yerde yatan yaralı şahsa böyle ateş etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüphelinin yaralı halde yerde yatan kişiye tabancayla tek el ateş ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak'ta meydana geldi. Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö., tabancasını çıkartarak S.Ç.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği S.Ç. yere yığıldı, Y.Ö. ise yakında bulunan bir büfeye gitti. Kısa bir süre sonra sokağa gelen Y.Ö. tekrardan S.Ç.'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye gelen bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Gözaltına alınan Y.Ö. emniyete götürüldü. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden S.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. O anlar kamerada Öte yandan, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülde, Y.Ö.'nün yaralı halde yerde yatan S.Ç.'ye tabancayla tek el ateş ettiği anlar yer alıyor.

05.01.2024 - 12:54,
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Yerde yatan yaralı şahsa böyle ateş etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüphelinin yaralı halde yerde yatan kişiye tabancayla tek el ateş ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak'ta meydana geldi. Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö., tabancasını çıkartarak S.Ç.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği S.Ç. yere yığıldı, Y.Ö. ise yakında bulunan bir büfeye gitti. Kısa bir süre sonra sokağa gelen Y.Ö. tekrardan S.Ç.'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye gelen bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Gözaltına alınan Y.Ö. emniyete götürüldü. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden S.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülde, Y.Ö.'nün yaralı halde yerde yatan S.Ç.'ye tabancayla tek el ateş ettiği anlar yer alıyor.

Yerde yatan yaralı şahsa böyle ateş etti
Kaynak: İHA
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Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yerde yatan yaralı şahsa böyle ateş etti - Son Dakika


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