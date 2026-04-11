Yerli İHA ve Helikopterler EGM Envanterine Katılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.

Yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopteri, pazartesi günü düzenlenecek törenle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı envanterine katacak. Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.

Yürütülen projeler çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde bu yıl ve gelecek yılda 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere katılması planlanıyor. - ANKARA