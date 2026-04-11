Yerli İHA ve Helikopterler EGM Envanterine Katılıyor

11.04.2026 15:39
EGM, 1 AKSUNGUR İHA, 1 ATAK ve 1 T-70 helikopterini envanterine alıyor. Tören pazartesi yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.

Yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopteri, pazartesi günü düzenlenecek törenle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı envanterine katacak. Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.

Yürütülen projeler çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde bu yıl ve gelecek yılda 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere katılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
Seda Sayan cepheyi kurdu Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi Seda Sayan cepheyi kurdu! Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi

15:45
Müzakerelerde yeni aşama ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
15:09
CAF U-15 turnuvasında Senegal’e büyük şok
CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
