1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

Geniş Video İzle

Yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı MEDAR MTS, 1 yıldır polis ve jandarma ekipleri tarafından kullanılıyor. Radar cihazı aynı anda 4 araca ceza yazabilirken, operatöre gerek duymadan çalışabiliyor.

02.05.2025 09:56  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretilen yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı MEDAR MTS 1 yıldır polis ve jandarma ekipleri tarafından kullanılıyor.

KURAL İHLALİ YAPANLARIN KAÇARI YOK

Yerli ve milli hız ihlal tespit sistemi sayesinde, kural ihlali yapan araçlar bir bir tespit edilerek ceza yazılıyor. Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazının adı MEDAR MTS olarak geçiyor. Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan bu sistem 1 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma ve polisin şehir içi ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor. MEDAR MTS, 4 şeritli yollarda eş zamanlı olarak birçok aracın hızını tespit edebilme, gece görüş özelliği, ve hız ihlali yapan araçların anlık olarak fotoğraf ve video kaydını alma gibi gelişmiş özelliklere sahip.

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

OPERATÖRE GEREK DUYMUYOR

Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı, yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi olarak geliştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle üretilen bu sistem, operatöre gerek duymadan çalışabiliyor. Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında araçların plaka, cins ve hız verilerini okuyabiliyor.

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

6 BİNE YAKIN SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına anlık veri göndererek hız ihlali yapan araçları trafik ekiplerine bildiriyor. Gece görüş sistemine sahip olup, 4 şeritli yollarda aynı anda motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçları tespit edebiliyor. Yapay zeka desteğiyle, araçların marka ve renk bilgilerini de analiz edebiliyor. Bu sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ramazan bayramı ve tatil süresince MEDAR MTS tarafından kural ihlali yaptığı belirlenen 6 bine yakın sürücüye ceza yazıldığı bildirildi.

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, trafik, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim
CHP’li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı
Galatasaray’ın Leroy Sane’ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Leroy Sane'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı
Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti
Çantasından makas çıkan göstericinin cevabı polisi bile şaşırttı: Burun kıllarımı alıyorum Çantasından makas çıkan göstericinin cevabı polisi bile şaşırttı: Burun kıllarımı alıyorum
Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde
Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Kütahya Simav’da 4.2 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi davasında tahliye kararlarına itiraz Yenidoğan çetesi davasında tahliye kararlarına itiraz
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı
Ünlü dönerci iflasın eşiğinde 3 ay süre verildi Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 11:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: 1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.