Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı olan ve terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Muslum Koyun, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
3 Mayıs 2023'te Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesine, tutuklu sanık Muslum Koyun ve avukatı katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Muslum Koyun, "Yaptığım faaliyetler dernek bünyesindedir. MLKP ile bir bağlantım yoktur. Bu kentte öğrenciyim, bu kenti tanıyorum. Bu kentte devrimcilik yapıyorum. Yaptığım bütün faaliyetler yasalara uygundur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanık Müslüm Koyun'a 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası yapmak suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun'a hapis cezası - Son Dakika
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