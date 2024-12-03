Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı

Yeşilçam\'ın \'Sezercik\'i boşandı, mahkemede \'kısırlık\' gerginliği çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi. İnanoğlu, 2022 yılında evlendiği mimar Seyhan Eyiçalış ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı aldı. 29 Kasım'da görülen boşanma davasında çift arasında 'kısır' tartışması yaşandı. Taraflar, birbirlerine 'Kısır sensin', 'Hayır asıl sensin' şeklinde bağırdı. Bu durum mahkeme salonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu.

03.12.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Sezercik' karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsanevi çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, bu kez evliliğinde yaşadığı sorunlar ve boşanma davasıyla gündeme geldi. Mahkemede "kısır" tartışmasına giren çift, salonda gergin anlar yaşanmasına yol açtı.

2022 yılında mimar Seyhan Eyiçalış ile evlenen Sezer İnanoğlu, evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı aldı.

BİRBİRLERİNE "KISIR SENSİN" DİYE BAĞIRDILAR

Bu boşanma davası, 29 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme sırasında, karar aşamasına gelindiğinde çift arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Sabah'ın haberine göre taraflar, birbirlerine "Kısır sensin", "Hayır asıl sensin" şeklinde bağırarak kısırlık üzerine sert bir tartışma başlattı.

RESMEN BOŞANDILAR

Bu sözlü atışmalar, mahkeme salonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı ise araya girerek tarafları sakinleştirip, boşanma kararını verdi.

Sezer İnanoğlu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burhan Erdoğan:
    kısır günü yapsınlar bence belki aradaki sorunları çözerler 25 2 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN:
    BENİM OLACAK FISTIK :) 12 4 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Bu zihniyet ile çocuk yapamamış olmanız isabet olmuş... 10 0 Yanıtla
  • Fatih Yılmaz:
    Denemeye devam bence uzatmaya gider bu iş 2 5 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Iyi ki biriniz kısır mışsiniz. cocuk ziyan olurdu 5 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    ulan kisir olmak miyop olmak gibi bisey degil mi 1 1 Yanıtla
  • Ahmet ŞAN:
    Haberin kralı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
10:09 Okullardaki yeni tehlike Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar Okullardaki yeni tehlike! Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar
09:59 Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:39:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.