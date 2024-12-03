Yeşilçam\'ın \'Sezercik\'i boşandı, mahkemede \'kısırlık\' gerginliği çıktı

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'Sezercik' karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsanevi çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, bu kez evliliğinde yaşadığı sorunlar ve boşanma davasıyla gündeme geldi. Mahkemede "kısır" tartışmasına giren çift, salonda gergin anlar yaşanmasına yol açtı.

2022 yılında mimar Seyhan Eyiçalış ile evlenen Sezer İnanoğlu, evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı aldı.

BİRBİRLERİNE "KISIR SENSİN" DİYE BAĞIRDILAR

Bu boşanma davası, 29 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme sırasında, karar aşamasına gelindiğinde çift arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Sabah'ın haberine göre taraflar, birbirlerine "Kısır sensin", "Hayır asıl sensin" şeklinde bağırarak kısırlık üzerine sert bir tartışma başlattı.

RESMEN BOŞANDILAR

Bu sözlü atışmalar, mahkeme salonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı ise araya girerek tarafları sakinleştirip, boşanma kararını verdi.