Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı - Son Dakika
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Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı

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Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
23.05.2025 12:12
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Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
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Sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi tarafından Beşiktaş'taki evinde bıçaklanan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, 62 yaşında hayatını kaybetti. 20 yaşındaki şüpheli Fatma Gülsüm P., kaçarken yakalandı. Genç kız ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle bıçakla saldırdığını iddia etti.

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

21 Mayıs Çarşamba gecesi saat 23.45 sıralarında, Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız olan 62 yaşındaki eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) ile buluşmak üzere genç kızı evine davet etti. Hollanda'da yaşadığı öğrenilen Sulukahya'nın İstanbul'a kısa süreliğine geldiği belirtilirken, görüşme sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa yönelen Fatma Gülsüm P., eline geçirdiği bıçakla Sulukahya'yı defalarca bıçakladıktan sonra evden koşarak uzaklaştı.

Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli genç kızı binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

İLK İFADESİNDE "CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM" DEDİ

Gözaltına alınan şüpheli Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Mehmet Serdar Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle bıçakla saldırdığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç kız adliyeye sevk edildi.

ROL ALDIĞI PROJELER

  • Beyaz Ölüm
  • Hülyam
  • Yakılacak Kadın
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Karadogan:
    biri bunak diğeri paraya aç zihniyet 108 4 Yanıtla
  • Murat denizli:
    40 yas küçük kızı evine cagrırsan olacagı bu sapık bır toplum olduk.. 78 6 Yanıtla
  • Ayhan Altun:
    o saatte muhabbet etmek içinmi gittin elin adamına heralde üstüne atlıcak adam 67 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    torunu yaşındaymış eeeeee atalarımız ne güzel demiş su testisi su yolunda kırılır 39 2 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Su testisi su yolunda kırılmış 22 2 Yanıtla
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