Yıkım esnasında başına moloz isabet eden işçi yaralandı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremde ağır hasar alan binanın yıkımı esnasında, başına moloz parçası isabet eden yıkım ekibi görevlisi operatör yaralandı.
Dörtyol ilçesinde depremde hasar alan binaların yıkımları devam ediyor. Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi'nde üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında yıkım ekibi görevlisinin başına moloz isabet etti. Yaralanan vatandaş ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası yıkım çalışması durduruldu. Şahsın Dörtyol Devlet Hastanesinde kafasına diliş atıldığı ve tedbir amaçlı müşade altında tutulduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yıkımda Moloz Isabeti: İşçi Yaralandı - Son Dakika
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