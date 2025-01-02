Yılbaşı Kavgasında Genç Öldü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yılbaşı Kavgasında Genç Öldü, Şüpheli Tutuklandı

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Serdivan'da yılbaşı gecesi kavga sonucu 20 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı hayatını kaybetti.

02.01.2025 11:36
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölmesine sebep olan 17 yaşındaki şüpheli, tutuklandı.

Olay, iki gün önce Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada hayatını kaybeden Saçaklı, dün Adapazarı ilçesinde defnedildi. Olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Yılbaşı Kavgasında Genç Öldü, Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı Kavgasında Genç Öldü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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