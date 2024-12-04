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Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu

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Sakarya'da jandarma, sahte alkol ve uyuşturucuyla mücadelede 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

04.12.2024 17:53
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Yılbaşı öncesi operasyonlar arttı, sahte alkol ele geçirildi

Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adapazarı, Hendek, Karasu, Kaynarca ve Söğütlü ilçelerinde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Hendek'te sahte alkolün de ele geçirildiği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede dün Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Karasu, Adapazarı, Hendek, Kaynarca ve Söğütlü ilçelerinde kaçakçılık ile mücadele operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen ve sahte alkolün de ele geçirildiği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen ve İ.Ö.'nün gözaltına alındığı operasyonda; 10 litre sahte rakı, 9 litre etil alkol, 9 şişe sahte bira, 5 adet viski aroması, 0.5 litre sahte viski, 1 adet bir litrelik anason aroması, 29 adet elektronik sigara, 6 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen ve 60 yaşındaki D.A. isimli kadının gözaltına alındığı operasyonda; 35 bin 700 adet bandrolsüz boş makaron, 4 bin 400 adet bandrolsüz dolu makaron, 170 adet elektronik sigara, 162 adet nargile tütünü, 90 adet kıyılmış tütün, 10 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tütün dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde O.B.Ö. isimli şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 22 kök kenevir bitkisi, 4 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 3 adet led ısıtıcı, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 2 adet havalandırma fanı, 2 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet termometre, 1 adet hassas terazi, muhtelif sayıda bitki besin maddesi, 55 adet fişek ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ise; 11 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Söğütlü ve Ferizli İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde de; 5 gram metamfetamin, 3 adet 300 mg sentetik hap ele geçirildi. İki ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ise G.S. ve M.K. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

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