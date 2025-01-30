İzmir'de 56 milyon liralık soygun, çaldıkları parayı bağ evine gömdüler - Son Dakika
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İzmir'de 56 milyon liralık soygun, çaldıkları parayı bağ evine gömdüler

İzmir\'de 56 milyon liralık soygun, çaldıkları parayı bağ evine gömdüler

İzmir'de bir banka çalışanı, ailesi ve arkadaşlarıyla beraber çalıştığı bankanın para toplama aracını kaçırdı. 56 milyon liralık soyguna imza atan şüpheliler 1 ay süren takip sonrası yakalandı. 20 şüpheliden 4'ü tutuklanırken paranın 25 milyon lirası bağ evinde gömülü olarak bulundu.

30.01.2025 10:01
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı gecesi meydan gelen olayda, Ziraat Bankası şubelerinden para toplayan nakil aracıyla birlikte 56 milyon lira kaçıran, günler sonra yakalanan 20 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Olay 31 Aralık gecesi meydana geldi.

25 MİLYON LİRASINI BAĞ EVİNE GÖMMÜŞLER

Edinilen bilgiye göre, Ziraat Bankası şubelerinden para toplayan nakil aracı, içerisinde 56 milyon TL ile kaçırıldı. Olayın farkedilmesi üzerine, GPS cihazı bulunmadığı öğrenilen nakil aracı Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı. Nakil aracını kaçıran şüphelilerin kimliklerinin tespiti için banka yetkililerinin ifadesine başvuruldu ve güvenlik kameraları incelendi. Polis ekipleri, nakil aracını kaçıran kişilerin başka bir araca binerek Kemalpaşa ilçesindeki bir bağ evine gidildiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, bağ evinin bahçesine gömülmüş halde 25 milyon Türk lirası bulundu.

PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yılbaşı yoğunluğunu fırsat bilerek şebeke halde banka nakil aracını kaçıran şüphelilerin, bağ evinin bahçesine para gömdükten sonra dövizleri alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları aracı tespit etti. Günlerce teknik ve fiziki takibi sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İç Anadolu bölgesinde şüphelileri yakaladı. Araçta yapılan aramada döviz olarak kaçırılmaya çalışan para da ele geçirildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TÜM PARA BANKAYA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği, operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 56 milyon liralık soygun, çaldıkları parayı bağ evine gömdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim ozturk:
    yazık oldu iyi plan yapmak lazım bankaya birşey olmaz 13 6 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    evdeki hesap çarşıya uyumamış para ile çok daha iyi hayat yaşayacaklarını düşünürken dört duvar arasına sıkışmışlar 7 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    karavana atmis 2 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    iş yerinde ne olursa olsun bir birlerine en uzak akraba bile çalışmamalı 0 0 Yanıtla
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