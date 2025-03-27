Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti - Son Dakika
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Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Carly, yıldırım çarpması sonrası yaşadığı olağanüstü deneyimi paylaştı. Bu doğa olayı sonrasında gözlerinin renginin yeşilden koyu kahverengiye dönüştüğünü anlattı. Yıldırım çarpması sonucunda keraunoparaliz teşhisi konulan Carly, dokuz saat boyunca hareket edemedi.

27.03.2025 11:10  Güncelleme: 11:19
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Carly, yıldırım çarpması sonrası yaşadığı olağanüstü deneyimi paylaştı. "Elektrikli Carly" lakaplı genç kadın, bu doğa olayı sonrasında gözlerinin renginin yeşilden koyu kahverengiye dönüştüğünü anlattı.

Yıldırıma karşı her zaman büyük ilgi duyan ve bu ilgisini üç farklı dövmeyle gösteren Carly, Aralık 2023'te bir fırtına sırasında daha iyi görüntü alabilmek için dışarı çıktı. Fırtınayı kaydetmeye çalışırken aniden yıldırım çarpmasına maruz kaldı.

"Kollarımda dalgalar halinde ürperti hissettim. Aynaya baktığımda göz bebeklerimin aşırı büyüdüğünü gördüm. Sanki uyuşturucu almış gibiydim," diye anlatıyor genç kadın. "Ter içinde kaldım, başım döndü ve garip bir şekilde kendimden geçmiş hissettim. Sonra aniden tüm uzuvlarımda hissi kaybettim, bir santim bile hareket edemez hale geldim."

Carly'nin ev arkadaşı hemen ambulans çağırdı. Ambulansa bindiğinde elleri ve ayakları maviye dönmüştü, sadece başını ve boynunu oynatabiliyordu. Hastanede doktorlar ona keraunoparaliz teşhisi koydu - yıldırım çarpmasından kaynaklanan ve geçici felce neden olan nadir bir nörolojik durum. Carly tam dokuz saat boyunca hareket edemedi.

İki hafta içinde neredeyse tamamen iyileşen Carly, bazı kalıcı değişikliklerle yaşamaya devam ediyor. "Daha önce yeşil olan gözlerim artık koyu kahverengi. İnternette araştırdığımda, elektrik çarpmasına maruz kalan kişilerde göz rengi değişiminin nadir olmadığını öğrendim," diyor.

Carly, yıldırımın çarptığı baş bölgesinin hala çok hassas ve dokunulduğunda sıcak olduğunu, bu nedenle saçını tararken dikkatli davrandığını belirtiyor. Bu sıra dışı deneyiminin flört hayatına da olumlu yansıdığını esprili bir şekilde ekliyor.

"İstatistiksel olarak, bir kez yıldırım çarpan kişinin tekrar çarpılma riski daha yüksek. Bu yüzden artık fırtınalı havalarda kesinlikle risk almıyorum," diyerek sözlerini tamamlıyor.

Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti
Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti
Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti
Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti
Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti

Yıldırım Çarpması, Queensland, Avustralya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıldırım çarpan kadının göz rengi değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • BURAK HANZADE:
    bak sizin kitle inanır işte bu habere 14 12 Yanıtla
  • Szka788304:
    belki süper güçlerin olmuştur :) 10 3 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Buna Kadir inanır bile inanmaz. 4 1 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Lensini çıkartmıştır yada takmıştır 1 0 Yanıtla
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