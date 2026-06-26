Yıldırım\'da Genç Kız Darp Edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işten çıktıktan sonra evine gitmek üzere servis aracından inen genç kız, üç kişi tarafından darp edildi. Aile içindeki kişilerce darp edildiği öğrenilen 21 yaşındaki genç kız Yalova'da bulundu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerindeki mesaisini tamamlayan Songül A., evine gitmek üzere servis aracından indikten sonra, evine yaklaşık 100 metre mesafedeki çevre yolunda üç kişinin saldırısına uğradı. Şüphelilerin genç kızı darp ettiği ve ardından olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Olay sırasında Songül A.'nın yanında bulunan ablası Zeynep A.'nın de saldırganların müdahalesine maruz kaldığı, darp edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı iddia edildi. Şüphelilerin olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından aile fertleri durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Genç kız Yalova'da bulundu

Teyzesinin çocukları tarafından kaçırılan 21 yaşındaki genç kız, Yalova'da bulundu. 21 yaşındaki Songül A., emniyetteki işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan geniş çaplı araştırmanın devam ettiği öğrenildi. - BURSA