Yılın Öğretmeni Evini Ateşe Vererek Hayatına Son Verdi

3.Sayfa

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Yılın öğretmeni seçilen Birdie Pruessne, sosyal medya hesabından 'her gününü son gününmüş gibi yaşa' paylaşımını yaptıktan birkaç saat sonra evini ateşe verdi ve dört çocuğu ile beraber hayatını kaybetti. Polis ekipleri, elde ettikleri bulguların Pruessne'nin evi kasten ateşe verdiğini gösterdiğini belirtti. İtfaiye ekipleri, evde Pruessne'nin 'artık yaşamak istemediği ve çocukları ile beraber yaşamına son vermek' istediği notunu buldu. Pruessne'nin akraba ve arkadaşlarına hayattan bıktığını, boşanma aşamasında olduğu kocası ve sevgilisi ile ciddi sorunlar yaşadığını belirttiği mesajlar yolladığı öğrenildi.

Yılın öğretmeni seçilen Birdie Pruessne, sosyal medya hesabından "her gününü son gününmüş gibi yaşa' paylaşımını yaptıktan bir kaç saat sonra evini ateşe verdi.

Evde çıkan yangında dört çocuğu ile beraber hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede elde ettikleri bulguların Pruessne'ni evi kasten ateşe verdiğini gösterdiğini söyledi.

Yatak odasında başladığı tahmin edilen yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Pruessne'nin 'artık yaşamak istemediği ve çocukları ile beraber yaşamına son vermek' istediği notunu buldu.

Pruessne, akraba ve arkadaşlarına hayattan bıktığını, boşanma aşamasında olduğu kocası ile ciddi sorunlar yaşadığını belirttiği mesajlar yolladı.

Pruessne, boşanma aşamasında olduğu eski kocasının yanı sıra bir çocuğunun babası olan sevgilisi ile de ciddi sorunlar yaşadığı belirtildi.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.