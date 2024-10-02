Zorbalık yapıp kırbaçla kovalamışlardı, gözaltına alındılar

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Yılkı atlarıyla fotoğraf çekinmek isteyen aileye zorbalık yapan 4 kişi serbest bırakıldı. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1'i çocuk 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Kayseri'ye gidenH.Ö.ve ailesi,Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmek istedi. Aileden atların sahibi olduklarını iddia ederek para talep eden şahıslar, kendilerine küfür ederek kırbaçla vurdu. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. ve O.K. yakalandı. 'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.