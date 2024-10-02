Zorbalık yapıp kırbaçla kovalamışlardı, gözaltına alındılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zorbalık yapıp kırbaçla kovalamışlardı, gözaltına alındılar

Geniş Video İzle

Kayseri'de yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden ve kırbaçla kovalayan 4 kişi gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslar hakkında, 'tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlamaları bulunuyor.

02.10.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılkı atlarıyla fotoğraf çekinmek isteyen aileye zorbalık yapan 4 kişi serbest bırakıldı. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1'i çocuk 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zorbalık yapıp kırbaçla kovalamışlardı, gözaltına alındılar

İstanbul'dan Kayseri'ye gidenH.Ö.ve ailesi,Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmek istedi. Aileden atların sahibi olduklarını iddia ederek para talep eden şahıslar, kendilerine küfür ederek kırbaçla vurdu. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. ve O.K. yakalandı. 'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zorbalık yapıp kırbaçla kovalamışlardı, gözaltına alındılar
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Hacılar, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zorbalık yapıp kırbaçla kovalamışlardı, gözaltına alındılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çevre:
    Adli kontrol şartı ile serbest ..Bu böyle olduğu sürece hiç bir suç engellenemez mutlak suretle iki üç gün de olsa içerde yatmalı ve Ağır para cezası olmalı bakın bakalım suç oranı nasıl düşer 19 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Maliye bunlara çöksün bunlar vergi de vermiyordur zorbalar 11 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Yılkı atlarının yapraklarını ağızlarına alsınlar, hakim bu cezayı versin. 7 0 Yanıtla
  • Erkan Dursun:
    Adatin geldigi nok ta bu iste Yakala sal 6 0 Yanıtla
  • Mesut alıcıoğlu:
    Abi ben bu yasayı anlamıyorum yasamı böyle hakim savcımı yasayı kendine göre yorumluyo çözemedim adam kasten yaralama tehtitten yargılamdı git sen bunları yine yap ama haftada bir gün gel imza at dediler resmen 4 0 Yanıtla
  • ayhan kından:
    İllaki oluncemi iceri atacaklar 2 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    dayi kovboy 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 18:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: Zorbalık yapıp kırbaçla kovalamışlardı, gözaltına alındılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement