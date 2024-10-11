Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı

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Ankara Kahramankazan'da dün gece bir vatandaş ilçe merkezinde çırılçıplak dolaşırken görüntülendi. İlçe merkezinde çırılçıplak dolaşan vatandaş, 'Vatan haini" diyerek nara attı. Akıl sağlığının yerine olmadığı belirtilen vatandaşa polis ekipleri müdahale etti. O anlar arabalarıyla seyahat eden diğer vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Son günlerde artan "çıplak vatandaş" vakaları ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu vaka akıllarakısa bir süre önce Bursa'daçırılçıplak soyunan ve birçok mahalleyi bu şekilde gezenadamı getirdi.