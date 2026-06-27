Yol Anlaşmazlığı Mağdur Etti - Son Dakika
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Yol Anlaşmazlığı Mağdur Etti

27.06.2026 11:53
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Akyurt'ta bir adam, komşusuyla yaşadığı yol anlaşmazlığı nedeniyle ailece mağdur olduklarını açıkladı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan bir adam, komşusuyla yaşadığı yol anlaşmazlığı nedeniyle ailesiyle birlikte mağdur olduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde yaşayan M.B, komşusuyla yaşadığı yol anlaşmazlığı nedeniyle evine araçla ulaşamadığını ve yaklaşık 35-40 yıldır kullandıkları yolun çitlerle kapatıldığını iddia etti. Hayvancılıkla uğraşan M.B, ailesiyle birlikte yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yol ulaşım sorununun çözülmesini istedi.

Yaklaşık 70-80 büyükbaş hayvanı olduğunu ve kurbanlık işiyle uğraştığını belirten M.B, evine ulaşım konusunda ciddi sorun yaşadığını ifade etti. Evinden çıkıp aracına ulaşabilmek için yaklaşık 300 metre yürümek zorunda olduğunu söyleyen M.B, alışveriş ve hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi. M.B, "Benim tek çaresizliğim yolsuzluk. Evime 300 metre ilerisine arabayı bırakıp oradan yaya gidip geliyorum. Hayvanlarım aç kalıyor. Kendi ihtiyaçlarımızı da zor karşılıyoruz" dedi.

"Kurban döneminden kalan atıklar duruyor"

Elektrik ve su konusunda da sorun yaşadığını öne süren M.B, "Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır elektrik ve suyum yazılmıyor. Hayvanların bakımı zorlaşıyor. Çöplerimiz alınmadı. Kurban döneminden kalan atıklar duruyor, koku yapıyor. Çocuklarımız da bu durumdan rahatsız oluyor ileride biz bu konudan hastalanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Olası bir yangın ya da ambulans durumunda araç girecek yol yok"

Evlerine araç ulaşımının olmamasının olası acil durumlarda risk oluşturduğunu belirten M.B, "Yangın olsa, ambulans gelse girecek bir yer yok. Ailecek huzursuzuz. Devlet büyüklerimden tek talebim bize bir yol verilmesi" diye konuştu.

"Ben sadece yol istiyorum"

M.B, ailesinin ve hayvanlarının mağduriyet yaşamaması için yetkililerden çözüm beklediğini belirterek, "Bana bir yol olsun. Nereden olduğu önemli değil. Arabamla evime ulaşayım, hayvanlarımın ve ailemin ihtiyaçlarını karşılayayım. Elektriğim, suyum yazılsın yol burası olmuş, orası olmuş önemli değil. Ben sadece yol istiyorum" şeklinde konuştu.

"300 metre yürüyüp yola ulaşıyor"

Çocuklarının da ulaşım konusunda mağdur olduğunu anlatan M.B, "Çocuklarım yaklaşık 300 metre yürüyüp başka bir komşumuzun mülkünden geçerek yola ulaşıyor. Evimize arabayla gelip çocuklarımızı bindirip götüremiyoruz" dedi.

"'Mahkemeye ver, yolunu al' denildi"

M.Bo, komşusunun yolu hayvanlarla ilgili gerekçelerle kapattığını öne sürerek, "Bu yolu 35-40 senedir kullanıyorduk. Büyükler izin vermişti. Daha sonra anlaşmazlık yaşandı ve 'mahkemeye ver, yolunu al' denildi. Uzlaşmaya çalıştık ama sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim darp edildi, hastanede yatıyor"

Yaşanan yol anlaşmazlığı sırasında kardeşinin de darp edildiğini iddia eden M.B, olayın ardından hukuki sürecin başladığını söyledi. M.B, "Kardeşim o gün için buraya keşfe geldi, arabadan inince H.M ve H.M. iki kardeş bir olup kardeşimi darp ettiler. 3-4 gün hastanede yattı, anju oldu, yine şu an hastanede yatıyor, iki damar daha tıkanmış stresten dolayı. Çocuğun ne olacağı belli değil" dedi.

Öte yandan, iddiaların muhatabı komşuların da görüşü alınmak istendi. Ancak komşular röportaj talebini kabul etmeyerek açıklama yapmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Akyurt, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol Anlaşmazlığı Mağdur Etti - Son Dakika

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