Yol Verme Kavgası Cinayete Dönüştü

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Yol verme kavgası cinayeti kamerada

ANKARA - Ankara'da yol verme kavgasında çıkan tartışmanın sonucu öldürülen Harun Köse cinayeti, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi, Çaldıran Mahallesi, akşam saat 19.55 sularında 491. sokak üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Harun Köse (37), trafikte motosikletli Çağatay Karakaya ve Bilal Nalbant ile tartıştı. Motosikletten inen Karakaya ve Nalbant, otomobil sürücüsü Köse'nin arabasının kapısını açtı. Köse, motosikletliler tarafından saniyeler içerisinde bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köse, kaldırıldığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada Karakaya ve Nalbant saklandıkları yerde yakalandı. Karakaya'nın 2 adet kasten yaralama suçundan kaydı mevcut olduğu, Nalbant'ın ise 3 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi.

"Adamla tartışmaya devam ettiler, sonra bıçakladı"

Mahalle sakini Deniz Kargılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"8'e 10 kala civarlarında bir gürültüyle zaten burası sarsıldı. Arabanın birisi yol şeyi için normal bu tarafa girdi. Motosikletli iki kişi şuraya geldi. Ondan sonra birisi indi. Sonradan arkasından ikincisi indi. Kapıyı açıp muhtemelen adamla tartışmaya devam ettiler sonra bıçakladı. 35 ila 40 saniye kadar bir şey sürdü zaten. Ondan sonra da motosikletine binip direkt aşağı doğru çekip gittiler. Ondan sonra da ambulans gelip zaten hastaneye götürdüler."

Hayatını kaybeden Harun Köse'nin evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.