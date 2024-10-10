Yola Dökülen Mazot Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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Yola Dökülen Mazot Kazalara Neden Oldu

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Antalya'nın Manavgat Çevreyolunda bir araçtan dökülen mazot, bir motorlu bisikletin devrilmesine ve çeşitli kazalara sebep oldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Ekipler durumu kontrol altına aldı.

10.10.2024 19:20  Güncelleme: 19:25
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Yola dökülen mazot, kazalara neden oldu

ANTALYA - Manavgat Çevreyolunda bir araçtan yola dökülen mazot çok sayıda kazaya neden olurken, kayarak devrilen motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. 1 kilometreyi aşkın alana dökülen mazot trafik ve belediye ekiplerini alarma geçirirken, yapılan kumlamanın ardından tehlike ortadan kaldırıldı.

Antalya- Alanya D-400 Karayolunda bir araçtan yola dökülen mazot araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. 1 kilometre mesafeye yayılan mazot 3-4 ayrı kazaya neden olurken, Alanya istikametine seyir halindeki 46 AJF 724 plakalı motorlu bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri mazot dökülen şeridi dubalama yapmak suretiyle kapatarak önlem alırken, Manavgat Belediyesi ekipleri iş makinesi ile kumlama yaptıktan sonra mazot dökülen şerit yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yola Dökülen Mazot Kazalara Neden Oldu - Son Dakika

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