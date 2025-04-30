Yolcu Otobüsünde 1,5 Ton Kaçak Tütün Yakalandı

Yolcu otobüsünden torba torba kaçak tütün çıktı: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde kıyılmış torba torba yaklaşık 1,5 ton kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, otobüs firmasına 16 bin 420 TL ceza uygulandı, araç bir ay trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman'dan İstanbul'a yolcu otobüsü ile kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları yakalamak amacıyla harekete geçen ekipler, kaçak tütün yüklü yolcu otobüsünü Tarsus- Adana arasında durdurdu. Yolcu otobüsünde yapılan aramada torba torba kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünün 1,5 ton olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçakçılık olayına karışan otobüs firmasına 16 bin 420 TL ceza uygulandı, araç ise bir ay trafikten men edildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.