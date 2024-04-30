Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar çeşitli hastanelere sevk edildi.

30.04.2024 10:53
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Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 7 kişi ise yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan 79 AD 949 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu yaralanırken bir kişi ise öldü. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Kaynak: İHA

Gaziantep, trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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