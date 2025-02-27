Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı

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KAYSERİ'de A.P. (19), yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile annesi ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. A.P., iddiaya göre, yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.P., cebinden çıkardığı bıçakla eski sevgilisi S.A., annesi M.A. ile kız kardeşi Z.B.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızları, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis A.P.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.