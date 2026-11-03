Yozgat Sorgun\'da kavşakta otomobil Volvo\'yla çarpıştı, iki sürücü yaralandı

Yozgat Sorgun'da kavşakta otomobil Volvo'yla çarpıştı, iki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ankara-Sivas kara yolu Mükremin Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüleri yaralandı.
Kaza Sorgun ilçesi Ankara- Sivas kara yolu Mükremin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. idaresindeki 66 LU 023 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak ana yola çıkarak T.K. yönetimindeki 66 NA 346 plakalı Volvo marka otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, karayolları ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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