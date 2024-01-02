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Yozgat'ta Hapis Cezası Bulunan 4 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Hapis Cezası Bulunan 4 Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Aranan hükümlülerden biri uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinden, biri çocuğun cinsel istismarından, diğer ikisi ise çeşitli suçlardan hapis cezası almıştı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat\'ta Hapis Cezası Bulunan 4 Hükümlü Yakalandı
02.01.2024 - 14:54,  Güncelleme: 14:55
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Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-31 Aralık 2023 tarihleri arasında hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E.Ö, çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile çeşitli suçlardan 6 ay ile 2 yıl 5 ay 5 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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