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Yozgat'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor

5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminin Yozgat'ın Yelten Köyü'nde neden olduğu hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi

-Tokat Valisi Mehmet Ali Özkan: "Çok şükür yaralımız veya can kaybımız yok"

YOZGAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat'ta sabahın erken saatlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 147 ev, 14 ahır ve 8 camide hasar oluştuğunu söyledi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün saat 18.11 sıralarında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı, Yozgat merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken depremin etkisi gün ışıyınca ortaya çıktı.

Depremin etkilediği bölgelerde çok sayıda yerleşim yeri hasar görürken cami minarelerinin düştüğü ve ahırlarda hasarların oluştuğu görüldü. Ekipler, Kadışehri, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde hasar belirleme faaliyetlerine hızla devam ederken depremde zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde kimi vatandaşlar AFAD tarafından verilen çadırlarda kalırken kimi vatandaşlar da traktör römorklarını çadıra dönüştürerek geceyi geçirdi. Yozgat Valiliği öncülüğünde depremden etkilenenlere 200 çadır ve bin battaniye dağıtılırken vatandaşların yemek ihtiyacı da karşılanıyor.

"200 çadır, bin battaniye dağıttık"

Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın oluşmadığını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şu ana kadar ihbarlarla birlikte 147 ev, 8 cami ve 14 ahırda zarar oluştuğu yönünde ihbar geldiğini belirtti. Vali Özkan, "Arkadaşlarımız sahada gün ışımasıyla birlikte tekrardan görev aldılar ve hasar tespit çalışmaları bir yandan binalarda, bir yandan tarımsal hasar tespit çalışmaları, bir yandan da bina işlerindeki mal zararına dönük hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür günü itibariyle çok ciddi denilebilecek bir sorunumuz, bir problemimiz yok. Gerek evinde oluşan hasardan gerekse endişeden dolayı evine giremeyen insanlarımız vardı. Bu surette de derhal çadır dağıtımını AFAD ve Kızılay üzerinden gerçekleştirdik. Gece sabaha kadar kurulumların çoğunu bitirdik. Bunların yanı sıra battaniye dağıtımlarımızı yaptık. Şu ana kadar 140 çadırın kurulumunu yaptık. Tabii sabah gidince orta çadırlarda isteyen oldu. Onlarla beraber 200'e yaklaştı çadır sayımız. Bine yakın da battaniye dağıtımımız oldu. Gelen talepleri de karşılıyoruz. Hiçbir problemimiz yok." dedi.