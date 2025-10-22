Yozgat'ta Kooperatif Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yozgat'ta Kooperatif Tartışması Kanlı Bitti

Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta Kooperatif Tartışması Kanlı Bitti
22.10.2025 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta Kooperatif Tartışması Kanlı Bitti
Haber Videosu

Sorgun'da kooperatif evleri yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişilerle kooperatifin eski başkanının yakınları arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ÖLÜ, 2 YARALI

İddiaya göre, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişiler ile eski kooperatif başkanının yakınları bir araya geldi. İki grup arasında çıkan kavgada kesici aletler kullanıldı. Olayda Cesur Arslan ve Kenan Kızıl hayatını kaybetti. Yaralanan E.Y. ve T.K. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Cesur Arslan

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Cesur Arslan, yaptığı açıklamada, 2018 yılında yapımına başlanan evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini dile getirmişti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kenan Kızıl
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Sorgun, yozgat, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kooperatif Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece Tam 43 gol atıldı Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Muğla’da 4.5 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem
İngiliz basınından olay iddia Netanyahu’yu Türk askeri korkusu sardı İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı
Neye uğradığını şaşırdı Mourinho’nun takımını darmadağın ettiler Neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'nun takımını darmadağın ettiler
İzlanda’da bir ilk Doğada sivrisinek tespit edildi İzlanda'da bir ilk! Doğada sivrisinek tespit edildi

23:11
Okan Buruk açıkladı Lucas Torreira ülkesine dönüyor
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor
22:48
ABD ve AB’den Rusya’ya yaptırım uygulama kararı
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı
22:43
Okan Buruk’tan Barış Alper’e gösterilen tepki hakkında açıklama
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama
22:16
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı
21:48
İsrail’in Batı Şeria kararına Türkiye’den peş peşe tepkiler
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler
20:49
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
19:26
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 23:31:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kooperatif Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.