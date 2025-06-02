Yozgat\'ta Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 27 Yaralı

Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a taziye için giden yolcuları taşıyan İveco marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. - YOZGAT