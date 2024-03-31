Yozgat\'ta oy kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Kazakistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Kazakistan'da baharın gelmesiyle eriyen kar, Aktöbe ve Kostanay şehirlerinde sele neden olurken, binlerce kişi helikopter ve botlarla tahliye edildi. Aktöbe'de 21 Mart'tan bu yana en az 500 bin metreküp su pompalandığı ve 50 binden fazla kum torbası yerleştirildi. Kostanay bölgesinde sular altında kalan köylerde kurtarılan 63'ü çocuk olmak üzere toplam 150 kişi geçici barınaklara ulaştırıldı.