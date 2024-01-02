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Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 TL Ceza - Son Dakika
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Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 TL Ceza

Yozgat'ta yapılan yılbaşı tedbirleri denetimlerinde polis ekipleri, son 4 günde 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı. İl genelinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde 2 bin 198 araç sorgulanırken, 21 araç trafikten men edildi.

Yozgat\'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 TL Ceza
02.01.2024 - 14:44,
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Yozgat'ta polis ekipleri, son 4 gündeki yılbaşı tedbirleri denetimlerinde 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık 2023 ve 01 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi.24 ekip ve 42 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 198 araç sorgulanırken 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı. Denetimlerde 21 araç ise trafikten men edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Aralık, Yozgat, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 TL Ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 TL Ceza - Son Dakika
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