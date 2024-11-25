Yüksekova\'da 35 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapalı kasa kamyonette 35 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette 67 paket halinde toplamda 35 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bahse konu aracın şoförü olan şüpheli şahıs Ş.T. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HAKKARİ
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