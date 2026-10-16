Yüksekova\'da ekmek fırınının çatısındaki yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir ekmek fırınının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekmek Fırını'nın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Yüksekova Belediyesinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için çalıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Çarşı merkezinde yaşanan olay nedeniyle çevrede kısa süreli endişe yaşanırken, vatandaşlar çalışmaları merakla takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.