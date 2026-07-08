Yüksekova'da İki Ayrı Trafik Kazası: 8 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki Kutlar Petrol Kavşağı'nda Z.Ü. yönetimindeki 06 YUJ 11 plakalı otomobil ile N.Y. idaresindeki 65 NP 732 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevre yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ