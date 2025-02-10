Yüksekova'da İzinsiz Çakar Lamba Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yüksekova'da İzinsiz Çakar Lamba Cezası

Yüksekova\'da İzinsiz Çakar Lamba Cezası

Hakkari Yüksekova'da izinsiz çakar lamba kullananlara 276 bin TL ceza ve araç trafikten men edildi.

10.02.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde izinsiz çakar lamba kullananlara toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Şubat 2025 tarihinde Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Bu esnasında sürücülüğünü İ.Ç. isimli şahsın yaptığı araçta ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) kullandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından araç sürücü İ.Ç. ve araç sahibi Ş.E. isimli şahıslara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 26/2 maddesi gereğince ayrı ayrı 138.172 TL olmak üzere toplamda 276.344 TL idari para cezası uygulanmış olup, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek, araç sürücüsünün sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, hakkari, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da İzinsiz Çakar Lamba Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:19:08. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da İzinsiz Çakar Lamba Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.