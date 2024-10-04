Yüksekova\'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nin Köşkönü köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3 kişiden biri yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ